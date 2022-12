Skatteflyktningene skattet for over en halv milliard i 2021

Minst 30 personer med høye formuer har varslet at de vil flytte til Sveits. Om man tar skattenivået for 2021 til grunn, vil staten gå glipp av skatteinntekter på over en halv milliard kroner.

Blant annet NRK har samlet skatteinntekten for 2021 til de rundt 30 personene som ifølge Dagens Næringsliv har varslet flytting til Sveits, for å unngå den varslede økte formueskatten til Støre-regjeringen.

Ved å flytte til Sveits slipper de rike blant annet å betale formuesskatt til Norge, som har en av de høyeste formuesskattene i hele verden. Bor man i Sveits i mer enn fem år slipper man også å skatte på utbytte fra aksjene sine.

Farvel til nesten 600 millioner skattekroner

Martin Andresen var både fotballspiller og trener i Eliteserien. Han er også Skeidar-arving har store verdier, som han tar med seg til Kypros. Foto: Anette Karlsen / NTB Les mer Lukk

Blant finanstoppene som flytter til Sveits er kjente navn som Kjell Inge Røkke (63), Camilla Astrup (58), og Bjørn Dæhlie (55), mens Skeidar-arving Martin Andresen (45) flytter til Kypros.

Ifølge Finansavisen kan landet si takk og farvel til 587 millioner skattekroner når man tar skatten fra 34 Sveits-, og Kypros-skatteflyktninger.

I tillegg til skatteflukten, vil de samme 34 personene ta med seg formuer verd over 28,5 milliarder kroner ut av landet.

Skatteprofessor: – Uheldig for landet

De største verdiene er det Kjell Inge Røkke som tar med seg ut av landet, med sine 17,8 milliarder kroner i formue. Det gjorde at han i 2021 betalte 181 millioner kroner i skatt.

– At en person som Røkke flytter er uheldig for landet, det er uheldig for vår velferd og den fremtiden vi skal skape uavhengig av oljen. Det er en motsetning mellom denne veldige jakten etter likhet og det å ville velferd for Norge, sier skatteprofessor Ole Gjems-Onstad til NRK.

– Jeg har ingenting å klage over, og vil fortsette å forholde meg til realiteter og ta beslutninger basert på disse. Jeg flyttet til USA som 21-åring, hvor jeg bodde i 21 år og deretter nye 21 år i Norge. Som 63-åring har jeg flyttet til Sveits. Jeg har valgt Lugano som mitt nye bosted – det er verken billigst eller har de laveste skattene, men det er til gjengjeld et flott sted med en sentral beliggenhet i Europa, skrev Røkke i et åpent brev til Aker-aksjonærene da han redegjorde for valget tidligere i høst.

Han har selv ikke uttalt at skatt var motivasjonen for å flytte, men Aker-sjef Øyvind Eriksen har bekreftet at skatt var en del av beslutningen Røkke tok om å flytte.