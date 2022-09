Aker-sjefen sier skatt var en grunnene til at Røkke flyttet

Milliardæren har fått kritikk for å melde flytting til Sveits og er blitt kalt en skatteflyktning. Aker-sjef Øyvind Eriksen bekrefter at skatt var en del av beslutningen Røkke tok om å flytte.

– Kjell Inge er en forretningsmann, så også hensyn til Aker og forretningsmessige betraktninger har selvfølgelig vært en del av vurderingen, sier Eriksen til Dagens Næringsliv.

Han sier at skatt ikke alene var del av beslutningen. Eriksen sier at penger som ville ha gått ut av Aker som utbytte for å dekke Røkkes skatt, nå blir værende i selskapet i stedet og kan brukes til investeringer og utvikling.