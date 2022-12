Den norske julegrana i London latterliggjøres igjen

NTB

Hvert år får London ei julegran av Oslo kommune. Nå er årets gran på plass, og i år som flere tidligere år blir treet latterliggjort i sosiale medier.

Mange av kommentarene kom den dagen treet ble satt opp på Trafalgar Square, skriver NRK.

– Takk Norge for donasjonen av et halvt tre. Igjen, skrev en på Twitter.

– Ble det levert ved hjelp av katapult?, skrev en annen.

Den verste latterliggjøringen kom imidlertid da grana nettopp var reist. Snart foldet greinene som hadde ligget klemt mot lasteplanet seg ut, og utseendet ble bedre.

Blant de NRK har snakket med på gata i London, er meningene delte.

– Nydelig. Kjempefint. Folk vil noen ganger se veldig fyldige trær, men jeg liker dette, sa en dame til NRK.

Trærne blir gitt i takknemlighet til Londons befolkning for deres hjelp under andre verdenskrig, og tradisjonen med at Oslo kommune donerer et juletre til byen har vart i 75 år.