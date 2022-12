Helseministeren sier nei til å utrede omskjæring

NTB

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) ser ingen grunn til å utrede om rituell omskjæring av gutter bryter med menneskerettighetene, slik Røde Kors har bedt om.

Tidligere denne uken tok Thale Skybak, leder for nasjonal politikk og kunnskap i Redd Barna, til orde i Vårt Land for å gjennomføre en juridisk utredning av rituell omskjæring for guttebarn.

I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet ba organisasjonen regjeringen om å kartlegge hvorvidt barns menneskerettigheter er tilstrekkelig ivaretatt med dagens lovverk.

I svarbrevet fra helse- og omsorgsminister Kjerkol skriver hun at Norges lovverk innen rituell omskjæring ikke er i strid med menneskerettighetene, og at de ikke ønsker å gjennomføre noen utredning nå, melder Vårt Land.

– Jeg har forståelse for at dere er opptatt av spørsmålet om rituell omskjæring av gutter. Det gjør seg gjeldende kryssende hensyn ved slike inngrep. Jeg mener imidlertid at den loven vi har om rituell omskjæring av gutter, innebærer en riktig avveining av de ulike hensynene, skriver Kjerkol.

Fra 2015 ble norske helseforetak pålagt å gi tilbud om omskjæring av gutter.

Bakgrunnen var blant annet at flere babyer var blitt alvorlig skadd etter å ha blitt omskåret under utrygge forhold. I 2012 døde en to uker gammel gutt fra Oslo etter at han ble omskåret på et legekontor i hovedstaden.