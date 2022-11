Fem personer pågrepet i grov narkotikasak

NTB

Fem personer ble onsdag pågrepet i en stor politiaksjon på Østlandet i forbindelse med en grov narkotikasak.

Tre av de fem er varetektsfengslet med brev- og besøksforbud i fire uker, og full isolasjon i to uker. De to andre er løslatt fordi det ikke var grunnlag for varetektsfengsling, opplyser politiet i en pressemelding.

Siktelsen mot de involverte omfatter innførsel, erverv og videreformidling av betydelige mengder narkotika, samt brudd på våpenloven.

– Det er for tidlig å si noe om hva slags narkotika som er beslaglagt eller hvor mye penger det er snakk om, sier politiadvokat Eirik Braathen til NTB.

Fengslingene er begrunnet med bevisforspillelsesfare.

– Det er gjort forsøk på å avhøre alle fem, hvor tre av dem har benyttet seg av retten til å ikke forklare seg foreløpig. Ingen av de fem personene erkjenner straffskyld, sier Braathen.

Pågripelsene skjedde onsdag morgen, og skal etter det Braathen kjenner til ha gått rolig for seg.

Aksjonen har sitt utspring i chattemateriale fra den krypterte kommunikasjonsplattformen SkyECC mottatt fra franske myndigheter.

– Nederlandsk, belgisk og fransk politi startet å jobben med dekryptering av kommunikasjonsplattformen i 2019. Kripos fikk i starten av 2021 opplysninger om mulige straffbare forhold, samt oversendt chattemateriale. Dette ble deretter sendt til politidistriktene. Øst politidistrikt har jobbet en god stund med dette før pågripelsene, sier Braathen.

Politiadvokaten utelukker ikke flere pågripelser.