Tidligere Kripos-tekniker grillet om Tengs-etterforskning

Kripos-krimteknikeren Tore Per Bakken fortsatte onsdag vitnemålet i rettssaken mot mannen som er tiltalt for å ha drept 17 år gamle Birgitte Tengs i mai 1995.

NTB

Konfrontert med uttalelser fra tidligere avhør ble Kripos-teknikeren hardt presset på sin egen hukommelse da forsvarerne i Tengs-saken spurte ham ut onsdag.

Pensjonert kriminaltekniker Tore Per Bakken framsto som uvanlig klar og tydelig i Haugaland og Sunnhordland tingrett da han vitnet om etterforskningen av drapet på Birgitte Tengs.

Mens de fleste polititjenestemennene på åstedet ved Gamle Sundvegen for 27 år siden har sagt at de husker lite om forholdene, ga Bakken en sammenhengende beskrivelse av framgangsmåte, håndtering av liket og bruken av verneutstyr.

Da rettsforhandlingene startet onsdag, refererte den tiltalte 52-åringens forsvarer, advokat Stian Kristensen, til et avhør Bakken hadde gitt i saken i 2017. Der var han atskillig mindre sikker om detaljer og bruken av verneutstyr i sikringen av spor og åsted.

– Jeg opplever at du gir et ganske annet bilde i retten enn i avhøret i 2017? spurte Kristensen.

– Nei, det skyldes ikke noe annet enn at desto mer en blir nødt til å tenke gjennom saken, desto mer husker en. Jeg står her med en 8 centimeter ringperm med notater og bilder, og når en går inn i ting, så faller de på plass etter hvert, repliserte Bakken.

Bakken ble også konfrontert med at han i 2017 hadde uttrykt at han mente domfellelsen av fetteren til Birgitte Tengs var rett, til tross for at det ikke var noen tekniske eller biologiske spor i saken som pekte mot at han var gjerningsmannen.

– Jeg har alltid trodd at en forklaring er en forklaring, og en tilståelse er en tilståelse. Så viser det seg at det muligens kan være en feil i denne saken. Men jeg vil understreke at jeg ikke har jobbet med det taktiske i denne saken, sa Bakken.

Fetteren ble først dømt, men siden frikjent for straff under ankesaken. Den 4. november i år ble han også frikjent for de sivile kravene i saken og er helt ute av den nye etterforskningen.