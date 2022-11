Laveste vekst i husholdningenes gjeld på over 20 år

NTB

Økningen i husholdningenes gjeld falt til sitt laveste nivå på 20 år i oktober. Tolvmånedersveksten var ved månedsskiftet på 4,1 prosent.

Det er ned fra 4,3 prosent måneden før og den laveste tolvmånedersveksten som Statistisk sentralbyrå (SSB) har registrert for husholdningssektoren på 2000-tallet.

– Det kan se ut til at høyere rente demper låneiveren for husholdningene, sier seniorrådgiver Even Oppedal i Seksjon for finansmarkedsstatistikk i SSB.

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 4.134 milliarder kroner ved utgangen av oktober.

Mens husholdningene trekker tolvmånedersveksten ned, var det i oktober først og fremst ikke-finansielle foretak som trakk veksten opp. For den gruppen lå tallet på 7,8 prosent fram til utgangen av oktober, opp fra 7,1 prosent måneden før.

I samme periode har folk og næringsliv opplevd raskt stigende renter, samtidig som de må bruke en større andel av inntektene til å dekke økte kostnader.

Publikums innenlandske lånegjeld (K2) samlet steg til 6.950 milliarder kroner ved utgangen av oktober. «Publikum» består av både husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen, ifølge SSB.

Tolvmånedersveksten var 5,2 prosent fram til utgangen av oktober, opp fra 5,1 prosent måneden før.