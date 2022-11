Færre gårdsbruk – like stort jordbruksareal

NTB

Norske gårdsbruk fortsetter å legges ned i omtrent samme tempo som de siste årene. I snitt forsvinner én gård per dag, men jordbruksarealet er stabilt.

Foreløpige tall fra Landbruksdirektoratet viser at 36.299 landbruksbredrifter med jordbruksareal har søkt om produksjonstilskudd i år. Det er 375 færre enn i fjor, en nedgang på litt over en prosent – eller cirka ett gårdsbruk mindre per dag – skriver Nationen.

Tallene kan bli justert, og i fjor endte nedgangen med å være større enn de første tallene antydet.

Siden 2017 er det blitt 2.451 færre slike foretak. Det er en nedgang på 6,3 prosent eller drøyt 1 prosent per år, altså omtrent like mye som det siste året.

Tar man med jordbruksforetak uten jord, er totalen høyer – 37.910 – mens nedgangen er mindre. 282 færre foretak på ett år tilsvarer trekvart prosent.

Selv om det blir førre gårdsbruk, har det samlede arealet vært nesten uendret de siste par årene. I fjor krympet jordbruksarealet som var i drift, med 0,01 prosent, mens det ser ut til å ha økt med 0,02 prosent i år.