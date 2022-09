Hus og bil i full fyr på Strømmen

NTB

En bolig og en bil sto i brann i et boligområde på Strømmen utenfor Oslo natt til søndag. Det er ikke folk i huset.

– Vi har fått bekreftet at det ikke var folk i boligen som begynte å brenne, sier oppdragsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt til NTB klokken 3.30.

– Brannvesenet melder at de har relativt god kontroll. Det er ingen spredningsfare nå. men tilstøtende bolig er evakuert, forteller han.

Politiet meldte først om brannen litt før klokken 3.

Huset som brenner ligger like ved jernbanelinjen, og Bane Nor opplyser at Hovedbanen mellom Lørenskog og Lillestrøm var stengt i en periode i forbindelse med brannen. Klokken 5.45 var banen åpnet for trafikk igjen.