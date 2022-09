Strømstøtte vil koste 44 milliarder kroner i år

Olje- og energiminister Terje Aasland redegjør om kraftsituasjonen i et møte på Stortinget. Les mer Lukk

NTB

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) forbereder Norge på en tøff høst. Han mener at et bare er tre tiltak som monner for å løse strømkrisen.