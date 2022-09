SAS har én uke på å betale streikerammede kunder

SAS er på vingene igjen, men refusjonene for kansellerte reiser under pilotstreiken i sommer har latt vente på seg. Foto: Erik Johansen / NTB

NTB

Luftfartstilsynet har gitt SAS frist til 15. september med å betale tilbake kundenes ubrukte billetter etter pilotstreiken.

Den 21. august, én måned etter at pilotstreiken i SAS var over, gjensto fortsatt nær 8000 krav av totalt rundt 85.000 innmeldte norske krav, skriver Aftenposten

Siden det har vært ekstraordinært mange krav, samt at SAS har tatt flere grep for å ta unna kravmengden, har Luftfartstilsynet besluttet å ikke straffe SAS for forsinkelsene.

I et brev til tilsynet skriver SAS at de tror de skal rekke å betale ut selve refusjonene innen 15. september. Luftfartstilsynet har pålagt SAS å overholde denne datoen som en endelig frist.

SAS lover at selve refusjonene skal være ordnet opp i innen fristen de nå har fått.

– Men for erstatninger, der kunden skal ha tilbakebetalt ekstrautgifter som for eksempel hotell og leiebil, så vil det ta lengre tid, opplyser pressetalsperson Tonje Sund i SAS Norge.

SAS forklarer også forsinkelsene med prosessen i USA, der selskapet har fått konkursbeskyttelse.