Nye regler skal hjelpe ikke-digitale bankkunder

NTB

En ny bransjenorm fra Finans Norge skal forebygge digitalt utenforskap, noe som blant annet rammer mange eldre.

Ifølge Aftenposten trer normen i kraft 1. november.

Blant annet heter det at bankene skal ha et tilbud som gjør det mulig å få kontoinformasjon, betale regninger og å overføre penger uten hjelp av digitale løsninger. Til kunder som ikke behersker de digitale løsningene, skal bankene tilby rådgivning.

Eldreombud Bente Lund Jacobsen er svært fornøyd og vil følge opp etterlevelsen av normen.

– Flere banker er allerede i gang med å utarbeide nye, gode ikke-digitale løsninger, sier hun.

Eldreombudet minner samtidig om at det kan koste 100 kroner å betale en regning over skranke, samt at de får meldinger fra folk som må vente lenge for å komme i kontakt med en kunderådgiver på telefon.