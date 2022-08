Mann tiltalt for hasj-oppbevaring og hvitvasking av flere millioner kroner

Mannen må møte i Oslo tingrett onsdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Les mer Lukk

NTB

En mann i 30-årene er tiltalt for å ha oppbevart over 20 kilo hasj, samt hvitvasking av over 4 millioner kroner.