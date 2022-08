25-åring tiltalt for å ha hjulpet mindreårig jente med å selge nakenbilder

NTB

En 25 år gammel mann er tiltalt for seksuelle overgrep mot en 15 år gammel jente og for å ha hjulpet henne med å selge nakenbilder.

25-åringen må møte i Sør-Rogaland tingrett i slutten av oktober, rapporterer Stavanger Aftenblad.

Ifølge tiltalen, som er tatt ut av statsadvokat Folke Åmlid, skal 25-åringen ved flere anledninger ha forgrepet seg på 15-åringen. Blant annet skal han ha betalt jenta for å få bilder og videoer av henne hvor hun «utfører handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv».

Den tiltalte mannen skal også ved to anledninger ha forgrepet seg fysisk på 15-åringen.

Jenta hadde en prisliste på Snapchat hvor interesserte kunne bestille seksualiserte bilder og -filmer som hun hadde tatt av seg selv. 25-åringen skal ifølge tiltalen ha medvirket til dette salget.

I tiltalen skriver statsadvokaten at 25-åringen mottok betaling via Vipps for materiale jenta solgte, for deretter å overførte hele eller deler av beløpet til henne via Paypal eller på andre måter.

25-åringens forsvarer, advokat Helene Haugland, ønsker ikke å kommentere saken.