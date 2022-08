Bygger nye sykehus i Oslo uten kjøkken

NTB

Ullevål sykehus skal legges ned, og i stedet skal Oslo få to nye sykehus. Når de første pasientene legges inn blir det på sykehus uten kjøkken.

Etter at staten tok over hele reguleringsprosessen fra bystyret i Oslo har planforslagene for de to nye sykehusene vært på offentlig høring. Der kommer det fram at begge sykehusene, både på Gaustad og Aker, i første omgang skal bygges uten kjøkken, skriver Dagsavisen.

– Både Nye Aker og Nye Rikshospitalet vil forsynes med mat fra dagens kjøkken på Ullevål fram til etappe 2, skriver prosjektleder Sigrid Rannem ved Nye Oslo universitetssykehus.

Fagforbundet reagerer

All mat skal dermed fraktes fra kjøkkenet på gamle Ullevål til de nye sykehusene. Hva som vil skje med matsituasjonen etter etappe 2 og etter Ullevål sykehus er nedlagt er ikke avklart.

Fagforbundet i Oslo, som organiserer hundrevis av sykehusansatte, reagerer på at det ikke skal lages mat på noen av de to nye sykehusene.

– Det betyr at all mat til Rikshospitalet og Aker skal transporteres fra Ullevål, eventuelt andre lokasjoner på lastebiler ut til behandlingsstedene. Det vil medføre økt tungtrafikk og fare for forsinkelser av matlevering, advarer fagforeningen.

- Oppleves som en overkjøring

Byrådet i Oslo gikk tirsdag hardt ut mot sin egen regjerings sykehusplaner for hovedstaden.

– Den oppleves som en overkjøring av lokaldemokratiet og de lokale planmyndighetene, uttalte blant annet byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en uttalelse til statens sykehusplaner, ifølge NRK.

Regjeringen bestemte i vår å tvinge gjennom planene om å legge ned Ullevål sykehus, til tross for motstand fra Oslo kommune og lokalt, og heller bygge nye sykehus på Gaustad og Aker. Byrådet mener blant annet at behovet for kapasiteten for fremtiden er undervurdert.