Oslo byråd går hardt ut mot statens sykehusplaner

– Den oppleves som en overkjøring av lokaldemokratiet og de lokale planmyndighetene.

Det skriver byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) i en uttalelse til statens sykehusplaner, ifølge NRK.

Regjeringen bestemte i vår å tvinge gjennom planene om å å legge ned Ullevål sykehus, til tross for motstand fra Oslo kommune og lokalt, og heller bygge nye sykehus på Gaustad og Aker.

Byrådet mener blant annet de nye sykehusene på Gaustad og Aker blir for store og dominerende. I tillegg mener de behovet for kapasiteten for fremtiden er undervurdert og at planleggingen av et tredje lokalsykehus må komme i gang tidlig.

– Her forsøker man å presse veldig mye ting inn på veldig små tomter. Det går på bekostning av både natur, kulturminner og nærmiljø, sier Marcussen til NRK.

Oslo bystyre skal vedta høringsuttalelsen 7. september. Dagens flertall i Oslo bystyre er imot sykehusplanene etter at Høyre og Arbeiderpartiet mistet flertallet etter kommunevalget i 2019.