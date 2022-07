Over 30 grader flere steder i Sør-Norge onsdag

Hittil i år er det bare Vossevangen som har opplevd over 30 grader i Norge.

NTB

Det blir varmt i Sør-Norge onsdag, men meteorologene tror ikke norgesrekorden fra 1970 ryker.

Meteorologene anser det som usannsynlig at Norgesrekorden fra 1970 i Nesbyen på 35,6 grader vil bli slått. De skiver at det blir varmest i Sør-Norge onsdag og at flere steder får oppleve 30 grader.