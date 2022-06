Skogbrannen ved Dombås har blusset opp igjen

NTB

Brannmannskaper jobber for å få kontroll på en skogbrann mellom Dombås og Dovre sentrum, samme sted som det brant mandag og tirsdag denne uken.

Et brannhelikopter forsøker å få kontroll på skogbrannen, skriver GD.

– Brannen har trukket seg vestover. Vi håper det vil roe seg nå, men kommer det kastevind, kan det snu, sier brannsjef Åge Tøndevoldshagen.

Det brant samme sted mandag og tirsdag denne uken, og det førte til forsinkelser på strekningen Dovre-Dombås på Dovrebanen.

Bane Nor opplyser til NTB at togtrafikken gikk som normalt torsdag ettermiddag, men at det kan oppstå noen forsinkelser.