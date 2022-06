Partene i møte hos Riksmekleren – håp om løsning fredag

NTB

Partene i flytekniker-streiken møttes klokken 15 hos Riksmekleren. Det er håp om å bli enige i løpet av fredag, sier NFO.

– Jeg tviler på at løsningen i seg selv er ferdig i dag, det kan jeg ikke tenke meg. Men vi bereder grunnen for en løsning i dag, og jeg håper vi sluttfører forhandlinger i morgen. Men det betinger at vi blir enige om noe, sa Wettre til VG i forkant av torsdagens møte hos Riksmekleren.

Også NHO Luftfart har håp om at en løsning er mulig.

– Vi går alltid inn i en mekling med et klart mål om å finne en løsning. Det gjør vi også denne gang, sier NHO Luftfart-sjef Thorbjørn Lothe til VG.

Møtet startet klokken 15 hos Riksmekleren.

– Det må gis noe å mekle på

Mekler Carl Petter Martinsen hos Riksmekleren var positiv i forkant av møtet.

– Jeg må være positiv. Det er min oppgave å forsøke å forene partene, men det krever selvsagt at partene selv har både vilje og evne til å være med på det. Det må gis noe å mekle på, ellers blir dette en vanskelig utfordring, sa han til NTB like før møtet.

Han kan ikke si noe om partene har rikket seg siden sist de møttes, men sier at partene er innstilt på å finne en løsning.

– Så er spørsmålet om det er mulig å redusere avstanden. Det har ikke vært mulig for meg å legge fram et forslag til en løsning fordi avstanden har vært altfor stor, sa Marthinsen.

Kan bli lockout

NFO har byttet ut forhandlingsleder i forbindelse med torsdagens møte. Wettre er satt inn istedenfor NFO-leder Jan Skogseth, som likevel fremdeles er den offisielle forhandlingslederen. Men han deltar altså ikke på torsdagens møte.

Flyteknikerne gikk ut i streik lørdag forrige helg. 106 teknikere er tatt ut, og den vil etter planen trappes opp i helgen med ytterligere 39 flyteknikere.

I bakgrunnen ruver dessuten den varslede lockouten tungt over hele konflikten. NHO har nemlig varslet at de vil iverksette en såkalte lockout søndag, som altså innebærer å nekte alle NFOs flyteknikere å komme på jobb. Dette er et lovlig mottiltak til streik.

Dette vil gjøre at de 450 flyteknikerne ikke kan ta seg av nødvendig vedlikehold på flyene, og dette vil medføre store konsekvenser for flygningene fra søndag av. Omfanget av en eventuell lockout er imidlertid ukjent inntil videre.

Mener lønnskravene er urealistisk høyt

Forrige søndag møttes NFO og NHO Luftfart for undersøke muligheten for en løsning, men det endte uten resultater. Dette var sist partene møttes.

Striden dreier seg om flyteknikernes lønn.

NFO mener at flyteknikernes lønn har vært under press så lenge at yrket ikke lenger er konkurransedyktig. NHO mener på sin side at lønnskravet er urealistisk høyt.

NHO har vist til at rammen for årets lønnsoppgjør er på 3,7 prosent, og at flyteknikernes krav på 17 prosent dermed er milevis over alle andre. Flyteknikerne har et krav om 60 kroner mer per time.

Streiken har så langt ført til at både Norwegian og Widerøe har måttet kansellere en rekke flygninger daglig. SAS har ikke hatt noen kanselleringer knyttet til streiken, mens selskapet Flyr ikke har flyteknikere som er fagorganisert i NFO.