Nedgang i den norske makrellkvoten

NTB

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) har satt den norske makrellkvoten for 2022 til 278.222 tonn, en nedgang på rundt 7 prosent fra i fjor.

Han har fastsatt den nasjonale kvoten i mangel på en kyststatsavtale.

– Det er beklagelig at kyststatene ennå ikke har blitt enige om en avtale om fordeling av makrellbestanden, sier fiskeri- og havministeren.

Den nasjonale kvoten utgjør 35 prosent av anbefalt samlet fangst, som er 794.920 tonn.

Forhandlingene mellom Norge, Storbritannia, EU, Færøyene, Island og Grønland om en ny fordelingsnøkkel fortsetter til høsten, og målet er en løsning for 2023 og framover.

Bakgrunnen for situasjonen er at EU og Storbritannia ikke var interessert i en videreføring av kyststatsavtalen for makrell etter at Storbritannia forlot EU. Det medførte at avtalen opphørte.

Makrellen har de siste årene vist en tydelig nordøstlig dreining i sin utbredelse, noe som innebærer at mer makrell nå befinner seg i norske farvann sammenlignet med 2014, da den forrige makrellavtalen ble inngått, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet.