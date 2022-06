Vitner avhørt etter at to personer ble funnet døde i Kristiansand

Politiet utenfor boligen i Kristiansand der to personer ble funnet døde lørdag. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

NTB

Det var to voksne personer som ble funnet døde i en bolig i Kristiansand lørdag. Politiet vet ikke hva som har skjedd og avhører vitner for å komme til bunns i saken.

Det var lørdag ettermiddag at politiet fant de to døde personene etter å ha mottatt en bekymringsmelding fra arbeidsgiveren til en av de to.

En tredje person ble kjørt til sykehus, men tilstanden er ukjent. Også denne personen er voksen, og alle tre bodde sammen i boligen. Relasjonen mellom de tre er ikke kjent.

Politiet har ikke avhørt den tredje personen ennå, men flere vitner er blitt avhørt for å få et klarere bilde av hva som har skjedd, skriver Fædrelandsvennen. Ytterligere vitneavhør er planlagt. Politiet har ikke funnet noen tegn til at det har skjedd noe kriminelt.

– Den videre etterforskningen vil vise om det har skjedd en ulykke eller noe helserelatert eller medisinsk, sier operasjonsleder Hans Waage i Agder politidistrikt til avisa.

De pårørende i saken er varslet. Mandag blir det avgjort om de to døde skal obduseres.