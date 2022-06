En mann i 60-årene mistet livet i trafikkulykken på Torpo i Ål kommune i Hallingdal. Motorsykkelen mannen kjørte, ble funnet 900 meter unna ulykkesstedet på riksvei 7.

– Vi tror at han har falt av og at motorsykkelen har kjørt videre selv, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt til NTB søndag morgen.

Mannens MC har flere ganger vært innom autovernet etter at den trolig fortsatte ferden på egen hånd. Hvorfor mannen falt av, er ikke kjent, men Johnsrud sier at det muligens kan ha vært et illebefinnende.

Politiet opplyser at den omkomne mannen er fra Hallingdal.

Nødetatene fikk melding om ulykken klokken 19.46 lørdag kveld. Riksvei 7 var stengt i begge retninger i mer enn sju timer etter ulykken, men ved 3-tiden natt til søndag var ulykkesanalysegruppen fra Statens vegvesen og politiets krimteknikere ferdig med å granske ulykkesstedet, og veien kunne dermed åpnes for trafikk.

Situasjonen framsto lenge som uklar, og det ble kalt inn letemannskaper for å finne ut om det var flere involverte i ulykken. Men det ble etter hvert klart at mannen var alene på sykkelen.

Hallingdølen skriver at den omkomne ble funnet ved siden av veien, ikke langt fra avkjørselen til Torpo sentrum. Han ble oppdaget av forbipasserende. Litt senere ble sykkelen funnet.