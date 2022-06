Fugleinfluensa-alarm i hele landet – rammer vadefugler og rovfugler

Mattilsynet ber folk melde fra om døde fugler. Ikke nok, mener eksperter.

Fagpersoner roper nå varsko om det pågående fugleinfluensa-utbruddet langs norskekysten.

Det var i februar at de første tilfellene av den meget smittsomme og dødlige høypatogene fugleinfluensaviruset HPAI først ble funnet i havørn i Norge.

I mai hadde den nådd aller lengst nordøst i landet, i Vardø i Finnmark, da to døde havørn ble testet og funnet positive for HPAI-virusvarianten H5N5.

Det forrige utbruddet med høypatogen fugleinfluensa i 2020/2021-sesongen ble karakterisert som den største HPAI-epidemien som noensinne hadde rammet Europa, heter det i en artikkel fra april på Veterinærinstituttets sider.

Disse fuglene vil Mattilsynet vite om



Det er bekymring for massedød hos en rekke fuglearter, deriblant flere sjøfugler, som havsule, lomvi og den sårbare lundefuglen.

For å få en god oversikt over hvor utbredt influensaen er, ønsker Mattilsynet at man melder inn om funn av døde fugler.

Det er imidlertid ikke alle typer fugler man trenger å melde inn, skriver NRK.

– Det er noen arter vi er spesielt interessert i. Det er andefugler, måkefugler, vadere, rovfugler og åtselspisere, sier avdelingsleder hos Mattilsynet i Finnmark, Siv June Hansen til rikskanalen.

Ber Mattilsynet gjenåpne beredskapsgruppen for fugleinfluensa

Konservator ved Museum Stavanger, Alf Tore Mjøs, er svært bekymret over situasjonen.

Han mener det ikke er utenkelig at vi kan få et nytt utbrudd i en fjørfebesetning igjen, slik tilfellet var på Jæren i november i fjor og året før, og at Mattilsynet har sviktet i sitt ansvar med å informere publikum om situasjonen.

– Det syns jeg er rart, sier han til NRK.

– Innspill fra Mjøs og andre om hvordan vi sammen kan jobbe for å forhindre fremtidige smitteutbrudd er veldig nyttige for oss, og vi tar med oss synspunktene videre i jobben for å bevare den gode dyrehelsen i Norge, svarer seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet, Anne Marie Jahr.

Mjøs mener Mattilsynet nå må gjenåpne den nasjonale beredskapsgruppen for fugleinfluensa, og får støtte fra ornitolog Rune Aae.

– Jeg skal være forsiktig med å overdramatisere, men får du dette inn i en tett populasjon av gjess trenger det ikke gå bra, sier han til NRK.