Støre varsler tøffere og mer turbulent tid for nordmenns økonomi

Statsminister Jonas Gahr Støre ser turbulent vær og skydekke i horisonten og varsler at flere nordmenn vil føle det vanskeligere økonomisk. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at vi må planlegge for at det blir tøffere økonomisk for mange, og at «en del av de utfordringene vi møter, må vi stå i».