Bistandsadvokat i Kongsberg-saken ber retten endre tiltalen

Advokat Haakon Fredrik Borgen under rettssaken mot Espen Andersen Bråthen i tinghuset i Hokksund. 38-åringen er tiltalt for å ha drept fem personer og skadd en rekke andre i et angrep med pil og bue og kniv på Kongsberg 13. oktober 2021.

NTB

Bistandsadvokaten til flere av de fornærmede som ble skutt etter av Espen Andersen Bråthen, ber Buskerud tingrett skjerpe tiltalen på flere punkter.

Bistandsadvokat Haakon Fredrik Borgen startet prosedyren sin onsdag med å be tingretten endre tiltalen om grove trusler til drapsforsøk for fire av sine åtte klienter etter angrepene i Kongsberg i oktober i fjor.

– Det er i loven tatt høyde for at det kan ha blitt begått feil da tiltalen ble tatt ut. Det er en sikkerhetsventil, og det ligger ikke noe kritikk mot påtalemyndigheten i det – ting kan ha endret seg underveis i saken, sa Borgen.

Før aktoratet la ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern for 38-åringen tirsdag, ble det også klart at statsadvokatene ikke kom til å følge ønskene fra flere av bistandsadvokatene om å skjerpe tiltalen mot Bråthen på flere av punktene. Dette tok Borgen tak da han startet sin prosedyre onsdag.

– Vi mener det både objektivt og subjektivt er snakk om drapsforsøk. Resultatet av saken, totalt sett, er gitt. Bråthen skal jo domfelles for fem drap, men for at dommen også skal bli riktig, er det viktig at det skal domfelles for drapsforsøk der det har vært det de har opplevd, sa Borgen i retten.