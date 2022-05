Tre personer pågrepet etter at mann havnet i sjøen i Fredrikstad

NTB

Politiet har pågrepet tre personer og etterforsker en voldshendelse i en båt etter at en mann havnet i sjøen i Fredrikstad.

– Det var utfordrende å få klarhet i hva som hadde skjedd. Via vitner finner vi ut at båten han har vært i, trolig ligger til kai. Vi får etter hvert kontroll på to personer i den båten, en mann og en kvinne, sier operasjonsleder Jan Andre Delbekk i Øst politidistrikt til Fredriksstad Blad.

– De opplyser at det har oppstått en krangel og en fysisk konfrontasjon som har endt med at personen er kastet over bord, sier Delbekk.

Politiet skriver på Twitter at tre personer nå er pågrepet, og at de etterforsker saken som en voldshendelse.

Det var klokken 7 at nødetatene rykket ut etter å ha fått melding om at en person hadde havnet i vannet ved Isegran i Fredrikstad.

– Mannskaper fra brannvesenet, politiet og ambulanse ble sendt ut, og en mann har kommet opp av vannet i god behold, sa vaktleder Atle Rønning ved Øst 110-sentral til NTB i 8-tiden fredag.

Han visste da ikke om mannen hadde blitt hentet opp av sjøen eller om han har kommet seg opp selv.

Operasjonsleder Delbekk sier til Fredriksstad Blad at mannen var våt og kald da han ble funnet, og at han ble sendt videre til legevakt.