Statsministeren kommenterer Enoksen-saken i representasjonsboligen klokken 11.30

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) møter pressen lørdag for å kommentere at Odd Roger Enoksen (Sp) går av som forsvarsminister.

Enoksen ba lørdag om å få gå av etter at han hadde bekreftet og beklaget et forhold til en ung kvinne på 2000-tallet. Støre opplyser i en epost at han aksepterer dette og at det er riktig av Enoksen å gå av.

Enoksen sa lørdag til VG han beklager og at han ikke skulle ha hatt forholdet til den unge kvinnen, som først hilste på ham under en sosial sammenkomst i Nord-Norge i 2005, før hun møtte ham på en skoletur til Stortinget. I etterkant av denne turen startet forholdet.

Støre sier han ble varslet om saken fredag.

– Jeg ønsker ikke å kommentere innholdet, men jeg mener det som framkommer i saken, er av en karakter som ikke er forenlig med den tilliten man er avhengig av som statsråd, noe jeg har formidlet direkte til Enoksen. Derfor er det riktig at han beklager og går av, sier Støre.