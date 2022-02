Forsvarsministeren: Russland kan komme til å invadere Ukraina de neste dagene

NTB

Situasjonen Russland skaper i Europa bør bekymre oss alle, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp).

Ifølge forsvarsministeren er det så langt ikke bekreftet at russiske styrker er inne i Ukraina, men det kan komme til å skje de neste dagene, sier han til VG.

Mandag kveld sa Putin at han ville sende det han kaller fredsbevarende styrker inn i området Donbas, etter han anerkjente utbryterregionene i Øst-Ukraina for selvstendige stater.

– I så fall er det en invasjon, for Ukraina er et eget land med egne grenser, og et eget styre. Dersom han sender styrker slik som han har sagt, så snakker vi om en invasjon, sier Enoksen til avisa.

Han kaller situasjonen den mest alvorlige i Europa på flere tiår.

– Norge er ikke utsatt for noen form for angrep fra Russland, men en konflikt mellom Russland og Ukraina vil påvirke hele Europa, sier Enoksen.