Støre tror ikke Putin lar seg stanse av sanksjonene

NTB

President Putin lar seg trolig ikke stanse av sanksjonene Vesten innfører i forbindelse med Ukraina-konflikten, mener statsminister Jonas Gahr Støre (Ap)

I Politisk Kvarter på NRK sa Støre at han tror Putin er fullt klar over at Russlands handlinger i Ukraina kommer til å bli møtt med sanksjoner.

Støre tror derimot ikke at Putin lar seg stanse av dem.

– Nei, jeg tror ikke det er så lettvint som det. Det ser ut som Putin har et stort prosjekt som han har forberedt over lang tid og med stor mobilisering av militære styrker, sa han og la til:

– Nå tar han grep som bryter folkeretten og trolig åpner for å kunne bruke mer militærmakt. Det tror jeg nok er gjort vel vitende om at da kommer det sanksjoner som kommer til å ramme Russland, folket og økonomien.

Samtidig understreket han at det er viktig at Europa sender et signal om hvor grensene går.