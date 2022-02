– Landet vårt er alltid åpent for direkte og ærlig dialog, og for leting etter diplomatiske løsninger på de mest kompliserte problemene, sa Putin i en videoinnspilt tale onsdag.

Men han understreket samtidig at Russland ikke går med på å forhandle om landets interesser.

– Russlands interesser og våre innbyggeres sikkerhet er en sak vi ikke forhandler om, sa presidenten.

I videotalen sa presidenten at han har tillit til landets forsvar og til at det stiller opp for å ivareta nasjonale interesser. Han roset hærens beredskap og sa at Russland skal satse på utvikling av avanserte våpensystemer, inkludert hypersoniske våpen, og økt satsing på digital teknologi og kunstig intelligens.

– Denne type kompleksiteter er virkelig fremtidens våpen, og er noe som i betydelig grad vil styrke vårt forsvars beredskap, sa han.

Putins tale var innspilt i anledning fedrelandsforsvarernes dag, en offentlig høytidsdag som går tilbake til sovjettiden.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Situasjonen er «bekmørk»

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) ser mørkt på situasjonen i Ukraina etter utviklingen de siste dagene.

– Sjansene for en diplomatisk løsning er kraftig redusert på bakgrunn av Russlands militære handlinger. Men vi slutter aldri å jobbe for dialog og samtaler. Men det ser jo relativt bekmørkt ut akkurat nå, sier hun til NRK.

Natt til onsdag norsk tid ble det kjent at USAs utenriksminister Antony Blinken avlyste det planlagte møtet med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Utenriksministeren mener de har gode grunner til det.

Russland har ifølge Huitfeldt like mange, om ikke flere, styrker på grensa til Ukraina nå.

Storbritannias utenriksminister Liz Truss mener det fortsatt er sannsynlig at Russland vil prøve å angripe Kyiv. Foto: Michael Probst / AP

Frykter angrep på hovedstaden

Storbritannias utenriksminister Liz Truss sier det fortsatt er svært sannsynlig at russiske styrker gjennomfører en invasjon av store deler av Ukraina.

– Det er svært sannsynlig at Russlands president Vladimir Putin planlegger et angrep på Ukrainas hovedstad Kyiv, sier Truss til Sky News.

Samtidig sier Truss at alle sanksjonsmuligheter fortsatt er på bordet dersom dette skjer, og at en fullskala invasjon av Ukraina vil trigge strengere sanksjoner.

– Dessverre har russiske styrker omringet Ukraina, så vi vet ikke nøyaktig hvor det vil skje. Vi vil imidlertid gjenkjenne det når vi ser det og reagere umiddelbart, sier utenriksministeren.