10 dødsfall i Norge kan knyttes til omikron, ifølge FHI

NTB

Siden omikronvarianten først ble påvist i Norge, er det registrert 10 dødsfall som kan knyttes til varianten, sier Line Vold i FHI til NRK.

Antall nye innlagte med corona som hovedårsak falt med 23 prosent forrige uke. Trolig fordi omikron gir mildere sykdom og folk er godt beskyttet, ifølge FHIs siste ukesrapport.

Varianten ble først påvist i Norge 1. desember 2021 og tok i januar over for delta som den dominerende her til lands.

Til NRK opplyser avdelingsdirektør Line Vold i FHI at totalt 10 dødsfall i Norge kan knyttes til omikronvarianten.

Totalt er det registrert 1.412 coronadødsfall per 19. januar. FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å vite om pasienten har dødd av eller med covid-19.