Rosenqvist kritiserer fengselet for å ikke gi Breivik et godt nok tilbud

NTB

Psykiater Randi Rosenqvist mener Skien fengsel burde ha sørget for at Anders Behring Breivik kunne jobbe med noe praktisk i fengselet.

– Det fengselet må få til er at han må få jobbet med noe praktisk, og ikke kun at han sitter 10–12 timer om dagen og fordyper seg i sine egne tanker, sa Rosenqvist fra vitneboksen under behandlingen av Breiviks søknad om prøveløslatelse.

Breivik sa tidligere onsdag at han bruker rundt 70 timer i uken på å studere og jobbe med politiske planer.

– Jeg tror ikke at han ønsker å jobbe i fengselet. For å bryte opp hans måte å tenke på, hadde det vært en fordel med praktisk arbeid, men det har ikke fengselet fått til, sa Rosenqvist.

Breivik ristet selv tydelig på hodet da psykiateren snakket om betydningen av praktisk arbeid.

Rosenqvist understreket likevel at hun alt i alt synes at Breiviks soning har gått ganske bra. Psykiateren påpekte likevel at han i løpet av soningen i Skien har hatt tre tilfeller av det han selv har omtalt som sivil ulydighet.

Rosenqvist er innkalt som aktoratets vitne i saken.