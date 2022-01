Jakt på fremmede droner pågår i Sverige: – Minst to meter i vingebredde

Droner med et vingespenn på to meter er observert over strategisk viktige installasjoner og symbolbygg i Sverige. På bildet sees droner som den norske Kystvakten tester ut i arktiske farvann med tanke på å styrke den norske beredskapen. Foto: Andøya Space Defence / NTB

Det svenske forsvaret har intensivert jakten på store, uidentifiserte droner som er observert over tre av landets atomkraftverk, flere flyplasser, regjeringskvartalet, Slottet og Stockholm sentrum.

Sverige er på tå hev. De siste dagene har flere hendelser fått svenske myndigheter til å skjerpe beredskapen både til lands, til vanns og i luftrommet over svensk territorium.

– Vi har endret lovverket slik at vi kan skyte dem ned

– Det kan ikke utelukkes at dronene som er observert i Sverige kan komme fra fremmede makter. Vi må være på vakt når det gjelder droner, og vi har endret lovverket slik at vi kan skyte dem ned, sa forsvarsminister Peter Hultqvist på en pressekonferanse i tirsdag.

Før helgen ble til sammen seks russiske landgangsfartøy observert i Østersjøen. Halvparten av disse er normalt hjemmehørende på Nordflåten i Murmansk. Svenske jagerfly gikk på vingene for å følge fartøyene bevegelser.

Omtrent på samme tid ble det gjort flere observasjoner av store droner som fløy over to av landets viktigste energiforsyningskilder, atomkraftverkene i Oskarshamn og Ringhals.

– Dette er ikke snakk om en liten propelldrone

Mandag kveld skjedde det igjen. Da avslørte Aftonbladet at en drone snurret over regjeringskvartalet. Over det det svenske Slottet skal en svartmalt, militærvingedrone ha blitt observert.

Begge hendelser er filmet, skriver Aftonbladet. Ifølge Expressen skal flere politifolk selv ha vært vitne til dronene som ble observert ved slottet i Drottningholm.

– Dette er ikke snakk om en liten propelldrone, men en stor vingedrone med minst to meter i vingebredde, forteller en kilde med god kjennskap til droner, til avisen.

Må ha vært store droner som tåle sterk vind



Også over atomkraftverket Forsmark skal en drone ha blitt sett flyvende fram og tilbake over kraftverket, som sørger for om lag 14 prosent av den svenske elektrisitetsforsyningen.

Det var en vakt som slo alarm om dronen. Det blåste kraftig, og det svenske forsvaret anser derfor at at dronen må ha vært ganske stor og tålt den sterke vinden.

Over flyplassene i Luleå og Kiruna er det også observert droner de siste dagene. hendelsene er under etterforskning av Säpo. Politiet og forsvaret har dessuten undersøkt flere drone-alarmer i Stockholm-området, opplyser Daniel Wikdahl ved politiets regionledningssentral.

Kan ha kommet fra kysten og vært styrt fra båter



Alle disse observasjonene blir ikke ansett som tilfeldige, men svenske myndigheter har til nå ikke gått ut med mer informasjon om hvem som kan stå bak disse overflyvningene over strategisk viktige installasjoner og symbolbygg i Sverige.

Det spekuleres imidlertid i om dronene kan ha kommet fra kysten og være styrt fra båter. Derfor er kystvakten koblet inn i søket. Det er også søkt med helikopter og fly.

– Det er vanlig patruljering og vi holder øynene åpne. Vi er ikke involvert i noe utover det. Det er politiet og Forsvaret som er involvert, sier Gustav Rhedin, offiser ved Kystvaktens kommandosentral.

– Kan finnes i arsenalet av fremmede makter

Det svenske forsvaret undersøker nå muligheten for å uskadeliggjøre droner når de oppdages. Sverige nå ekstra på vakt og har økt tilstedeværelsen på Gotland og andre steder i Sverige som en følge av den økte spenningen på grensen mellom Ukraina og Russland.

– Jeg kan ikke spekulere i ting som ikke er avklart, dette er det politiet skal etterforske nå. Men generelt kan man si at det selvfølgelig er noe som kan finnes i arsenalet av fremmede makter, sier forsvarsminister Peter Hultqvist til Aftonbladet.

