Mann tiltalt for kjærestebedrageri

En mann i 30-årene er tiltalt for å ha bedratt to tidligere kjærester av ham. Saken skal opp for Oslo tingrett i mars.

Mannen skal ifølge tiltalen blant annet ha lurt en ekskjæreste til å låne ham over en million kroner.

En mann i slutten av 30-årene er tiltalt for bedrageri av to tidligere kjærester av ham.

I det ene tilfellet lurte mannen ekskjæresten til å låne ham i overkant av en million kroner, uten å ha intensjon om å tilbakebetale summen. Mannen lurte ekskjæresten blant annet til å tro at han hadde en godt betalt, statlig jobb og en nært forestående arv, ifølge tiltalen.

Dette medførte økonomisk tap for ekskjæresten til mannen.

Trusler

I andre tilfellet skal mannen ha lurt den andre ekskjæresten til å lease en bil i eget navn, som han skulle disponere, heter det i tiltalen.

Også i dette tilfellet sa mannen til eksen at han hadde en godt betalt, statlig jobb.

Mannen er også tiltalt for trusler mot den ene ekskjæresten. Kvinnen skal ha fryktet at mannen skulle publisere nakenbilder av henne.



Mannens forsvarer, Heidi Ysen, opplyser til ABC Nyheter at hun ikke har snakket med sin klient foreløpig og at hun ikke kan kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Mannen har ikke fått tiltalen forkynt, ettersom politiet ikke har oppnådd kontakt med ham.

Elden: – Mest opptatt av at de skal underholde han

John Christian Elden er bistandsadvokat for de to fornærmede kvinnene.

– Vi bistår to kvinner som begge har trodd de har hatt en kjæreste, men som har vært mest opptatt av at de skal underholde han og låne han penger – da går det fort over i strafferetten, og det er bakgrunnen for at det er reist tiltale med krav om fengselsstraff og tilbakeebetaling, skriver Elden i en e-post til ABC Nyheter.

Saken skal opp for Oslo tingrett i mars. Det er satt av to dager til rettsforhandlingene.