Fergeselskaper i Trøndelag varsler værinnstillinger – ber folk reise lørdag

NTB

Fra søndag ettermiddag er det varslet storm på trøndelagskysten. Nå varsler fergeselskapene i fylket innstillinger og ber reisende om å dra lørdag.

Vegtrafikksentralen i Midt-Norge skriver på Twitter at både Fosenlinjen og FosenNamsos Sjø ber folk som planlegger å reise med fergerutene Dypfest – Tarva, Garten – Storfosna – Leksa – Værnes og Dyrøy – Sula, om å reise lørdag.

Meteorologisk institutt har varslet at det fra sent søndag ettermiddag er ventet liten til full storm med vindkast på mellom 30 og 37 meter per sekund i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Vegtrafikksentralen skriver at fergeselskapene melder at det er stor sannsynlighet for at rutene vil bli innstilt på grunn av været som er meldt.