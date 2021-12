Tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen brukte privatsjåfør mer enn 700 ganger

Bestilte privat transport hyppigere enn hele Stortingets presidentskap til sammen i en fireårsperiode.

– Jeg legger til grunn at Stortinget har anvendt bil når reglementet sier det, skriver Hansens advokat John Christian Elden i en e-post til Aftenposten.

Avisen har kartlagt bilbruken med Stortingets privatsjåfører.

Vet ikke om det var offisielle oppdrag



Ifølge oversikten benyttet Ap-politikeren biltjenesten over 700 ganger i perioden 2017 til 2021. De fleste av disse oppdragene, det vil si 591 kjørerturer, var mellom Stortinget og boligen hun disponerte i Ski.

Administrasjonen på Stortinget har ikke kunnet svare på hvor mange av turene som var offisielle oppdrag. De har heller ikke innvilget innsyn i kjøreloggene av hensyn til politikernes sikkerhet.

Av presidentskapets til sammen 1176 kjøreturer med Stortingets privatsjåfører, var Eva Kristin Hansen passasjer i 714 av disse.

Leide leilighet av Trond Giske



I midten av november avslørte Adresseavisen at den daværende stortingspresidenten hadde hatt pendlerleilighet, samtidig som hun fra 2014 eide bolig sammen med mannen sin på Ski, 29 kilometer fra Stortinget.

Hansen var på dette tidspunktet folkeregistrert på en adresse i en leilighet eid av partifelle Trond Giske i Trondheim. Først i 2017 meldte hun flytting til Ski og sa opp pendlerleiligheten.

Hovedregelen på Stortinget er at politikerne selv skal dekke den daglige arbeidsreisen mellom Stortinget og der de bor.

Mener Hansen ikke hadde rett på pendlerbolig

Ifølge instruksen Stortingets biltjeneste står det at presidentskapets medlemmer «kan benytte biltjenesten ved oppdrag, arrangementer, møter og reiser m.m. der de gjennom sine verv i presidentskapet representerer Stortinget».

Det står ikke spesifikt om biltjenesten kan brukes som transportmiddel mellom hjem og Stortinget, ifølge Aftenposten.

Administrasjonen på Stortinget mener Hansen ikke hadde rett på pendlerbolig i Oslo i tidsrommet mellom hun kjøpte seg inn i boligen i Ski i 2014 til hun meldte flytting dit høsten 2017.

Elden: – Alt er i samsvar med reglene

Avisen har bedt Hansen kommentere de mer enn 700 reisene mellom hjem og Stortinget. Det er hennes advokat, John Christian Elden, som besvarer spørsmålene.

– Det er trolig riktig. Det er Stortinget som har oversikt over og bestemmer tildeling av biltjenester, og alt er i samsvar med reglene, skriver Elden.

Han viser til at reisene med privatsjåfør kan ha blitt gjort for å spare drosjeutgifter, og det faktum at Hansen i en lengre periode slet med en skade, og heller ikke hadde førerkort.

Eva Kristin Hansen trakk seg fra vervet som stortingspresident etter at Oslo politidistrikt åpnet bedragerietterforskning av pendlerboligsakene.