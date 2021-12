Byrådet i Bergen presenterer nye coronatiltak torsdag

NTB

Byrådet i Bergen vil torsdag legge fram nye coronatiltak. Årsaken er påviste omikrontilfeller og stigende smittetrend i kommunen.

Til Bergens Tidende opplyser byrådet at de skal presentere ytterligere lokale tiltak, på bakgrunn av smittevernoverlegens anbefaling, i løpet av torsdag.

Bergensavisen skriver at det i den nyeste risikovurderingen for Bergen kommer fram at smittevernoverlegen venter seg en betydelig økning i smittetallene fremover.

Bergen kommune opplyser på sine nettsider at smittevernoverlege Marit Voltersvik nå jobber med en anbefaling til byrådet.

– De nasjonale tiltakene som ble presentert av regjeringen i går, gir forskriftsregler for hele landet uavhengig av lokal smittesituasjon. Sett i lys av smittesituasjonen i Bergen mener jeg at det er behov for å gjøre enkelte av de nasjonale påbudene enda strengere lokalt. Vi arbeider nå med en anbefaling til byrådet om å forsterke tiltakene innen munnbindpåbud og karanteneregler i Bergen, sier Voltersvik.

Hun vil også anbefale nye tiltak i barnehage og skole på bakgrunn av høyt smittepress og sykefravær i disse tjenestene.

Onsdag ble det registrert 384 nye coronasmittede i Bergen, og tirsdag ble det meldt om tre tilfeller av omikron i kommunen.