Gjorde sjokk-beslag på grensen: – Noe av det verste jeg har sett

Bare knivbladet ble målt til 50 centimeter. Totalt var kniven 71 centimeter lang.

Det var i 21-tiden onsdag 24. november at tollerne ved tollstasjonen ved Svinesund stoppet en engelskregistrert bil for kontroll på grønn sone.

I bilen satt fire rumenske borgere.

Tullet inn i et håndkle og lagt i et buksebein

Sjåføren, en kvinne i 20-årene forklarte at de skulle på et fire-dagers besøk i Norge, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl til Dagsavisen Demokraten.

Tollerne gjennomførte et hundesøk på bilen, uten at de fant noe, men da de sjekket bagasjen til de reisende gjorde de det brutale funnet.

– I en rød bag, inntullet i et håndkle som var puttet ned i det ene beinet på en joggebukse, ble det funnet en enorm kniv med spiss front og sju sagtagger nederst på bladet, forteller Grandahl til avisa.

Videre forteller han at bare knivbladet ble målt til 50 centimeter, og den totale lengden var hele 71 centimeter.

– Virkelig ille

En annen kvinnelig passasjer, også i 20-årene, presenterte seg som eier av bilen og tok på seg ansvaret for kniven. Ifølge henne var det ment som en gave til en bekjent av faren hennes. Hun hevdet så at hun ikke var klar over at den var ulovlig å ha med seg over grensa.

Seksjonssjef Grandahl understreker derimot at det ikke er lov å innføre denne typen våpen til Norge, og forteller at de beslagla kniven. Han antar at kvinnen fikk en straffereaksjon fra politiet på stedet.

– Dette er en av de verste knivene jeg har sett, i alle fall her nede hos oss. Jeg vet at det har blitt tatt noen lignende fra postforsendelser som kommer inn via Oslo, men denne var virkelig ille, avslutter han.