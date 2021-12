Marna Haugen og Ørjan Burøe skilles

«Nå ser vi framover mot et nytt kapittel i livet, som foreldre og veldig gode venner. Jeg er glad i deg, Ørjan», skriver Marna Haugen på Instagram.

Marna Haugen (40), også kjent som «Komikerfrue», og komiker Ørjan Burøe (47) har bestemt seg for å gå hver sin vei.

De to ble sammen i 2003, og giftet seg under en ferietur i Las Vegas i 2013. Etter åtte år som mann og kone, har kjærligheten tatt slutt.

– Det har vært en lang prosess, selvfølgelig. Men så kom vi bare til et punkt der vi ble enige. Begge tenkte nok innerst inne at den andre ikke ville være helt enig i at brudd var løsningen, men så var vi faktisk det. Det var en enorm lettelse å oppleve, sier Haugen til Dagbladet.

Ingen dramatikk

Ifølge Haugen og Burøe ligger det ikke noe dramatikk bak skilsmissen. De forklarer at de har prøvd å få det til å fungere mange ganger, men over tid har de vokst fra hverandre.

Etter nyheten om bruddet ble publisert i media, har både Haugen og Burøe mottatt flere støttemeldinger i sosiale medier.

«Tusen takk for mange hyggelige meldinger det siste døgnet. Selv om vi ikke er mann og kone, vil vi alltid være mamma og pappa og familie for guttene våre. Marna, du har vært en klippe i livet mitt og jeg er så stolt over alt du har fått til! Jeg heier på deg fra sidelinja og ønsker deg det beste i livet», skriver Burøe på sin Instagramprofil.

Haugen tar også til Instagram for å takke for fine meldinger, og meddeler at både hun og Burøe har det bra, selv om det føles som «å miste en kroppsdel».

«Nå ser vi framover mot et nytt kapittel i livet, som foreldre og veldig gode venner. Jeg er glad i deg, Ørjan», skriver Haugen.

Miss Scandinavia

Marna Haugen vant både skjønnhetskonkurransen Frøken Norge og Miss Scandinavia i 2003, og hun har også vært å se på Top Model Norge i 2005. I 2017 deltok hun på både Skal vi danse og Farmen Kjendis.

Ørjan Burøe har jobbet som stand-up-komiker siden 90-tallet, og er for mange kjent fra TV-opptredener i programmer som «Judas» og «Splitter pine gal». Burøe har satt opp to soloforestillinger, «Fordommer» og «Store Gutter Gråter Ikke».