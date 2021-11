Rekordhøyt sykefravær på Stavanger universitetssjukehus

NTB

Sengeplassene på sykehuset i Stavanger er fylt opp på grunn av økt coronasmitte, luftveissykdom og RS-virus. Samtidig er rekordmange borte fra jobb.

– Vi har sykepleiere som gråter på jobb, som har høyt blodtrykk og begynner å få stressymptomer. Sykefraværet er høyt. Spesielt på barneavdelingen og intensivavdelingen, sier hovedtillitsvalgt for sykepleierne, Mette Øfstegaard, til Stavanger Aftenblad.

Hun forteller om ansatte som møter opp på jobb uten å vite når de kan dra hjem igjen. Noen jobber doble vakter og opp mot 17 arbeidstimer i døgnet.

Sykefraværet er nå oppe i 15 prosent på grunn egen sykdom eller at ansatte har sykt barn, ifølge fagdirektør Eldar Søreide.

Han viser til at regjeringen har bedt helseforetakene om å planlegge for opp mot 20 prosents sykefravær.

– Det er ingen reservekapasitet å gå på når det gjelder personell. De fleste som jobber på dette sykehuset, har jobbet mye det siste halvannet året. Vi gjør alt vi kan for å unngå at belastningen blir for stor for de ansatte som må jobbe ekstra, sier han.