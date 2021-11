31-åring dømt for mordbrann i Stavanger

NTB

En 31 år gammel mann ble torsdag dømt for mordbrann i Gulating lagmannsrett. En 89 år gammel kvinne lå i senga da brannen startet.

Den 40 år gamle kona til den drapsdømte ble frikjent, men må likevel betale erstatning, skriver Stavanger Aftenblad.

31-åringen dømmes til tre år og en måned i fengsel. Begge de tiltalte må betale over 100.000 kroner i erstatning.

Brannen inntraff morgenen 6. november 2018 utenfor en kjellerdør på Storhaug i Stavanger. Politiet fikk tidlig mistanke om at brannen var påsatt.

Den 89 år gamle kvinnen som bodde i kjellerleiligheten, kom seg raskt ut. En forbipasserende slukket brannen.

Ifølge eksperter ville brannen vært dødelig innen et kvarter hvis den ikke ble slukket. Det førte til at 31-åringen ble dømt etter mordbrannparagrafen i Sør-Rogaland tingrett i mars i år, mens kona ble frikjent under dissens.

Både påtalemyndigheten og tiltalte anket dommen. Påtalemyndigheten mente de hadde bevis for at kona burde dømmes, de tiltalte har hele tiden nektet for å ha noe med saken å gjøre.