Tre coronapasienter døde etter infeksjonsutbrudd på UNN – Helsetilsynet varslet

NTB

Tre alvorlig syke coronapasienter døde etter et infeksjonsutbrudd ved Universitetssykehuset Nord-Norge tidligere denne måneden. Helsetilsynet er varslet.

De tre pasientene ble intensivbehandlet for covid-19, men døde av blodforgiftning og akutt sirkulasjonssvikt som følge av bakterieinfeksjon, opplyser UNN i en pressemelding.

– Den direkte dødsårsaken var septisk sjokk som følge av bakterieinfeksjon. Tilstanden ble behandlet, men lot seg ikke reversere, sier fagsjef Haakon Lindekleiv ved UNN i meldingen.

I etterkant av dødsfallene ble det tatt mikrobiologiske undersøkelser, hvor det ble påvist bakterien pseudomonas aeruginosa fra samme stamme i pasientenes blod. Det er sannsynlig at pasientene er smittet fra samme kilde mens de var innlagt på UNN.

Hendelsene har ført til flere tiltak ved intensivavdelingen, og alle rutiner er gjennomgått med tanke på smittevern. Det pågår også undersøkelser for å finne smittekilden.

– Vi ser svært alvorlig på at det er avdekket infeksjonsutbrudd ved intensivavdelingen. Samtidig har vårt helsepersonell reagert raskt på hendelsene og sørget for at dette ble oppdaget etter kort tid. Dette følges nå opp internt, sier Lindekleiv.

Hittil er det påvist smitte hos ytterligere én pasient, men denne personen responderer på behandling, ifølge UNN.

Hendelsene blir nå fulgt opp av Statens helsetilsyn.

Bakteriene er ifølge Store norske leksikon svært motstandsdyktige mot antibiotika, og de er ikke sjelden årsak til sykehusinfeksjoner.