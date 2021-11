Hemmelige tilleggskrav fra SV: Vil binde regjeringen til mer enn budsjett

NTB

SV-leder Audun Lysbakken lover omkamp om flere saker partiet ikke vant fram med under regjeringsforhandlingene i Hurdal. Men hva de er, vil han ikke si høyt.

Uten en samarbeidsavtale med Sp og Ap i bunn blir det viktig for SV å sikre seg politiske seire utover å flytte på milliarder og millioner i budsjettet.

Derfor kommer SV til å forsøke å få bindende avtaler med regjeringspartiene på flere områder.

Men partitoppene er ordknappe om hva de vil kreve.

– Vi offentliggjør ikke alt vi vil legge på bordet i dag, sa SV-leder Audun Lysbakken til NTB før budsjettforhandlingene tok til mandag.

Profittfri velferd

Lysbakken letter likevel på sløret om én sak: profittfri velferd.

– Det er et godt eksempel på noe vi ikke kom i mål med på Hurdal og som vi tar opp igjen nå, sier Lysbakken.

Det SV vil ha regjeringspartiene med på, er å utrede modeller for å kvitte seg med kommersielle aktører som driver barnehager, eldreomsorg og rusbehandling.

– Det er en sak vi vil bruke budsjettmakten vår til å prøve å gjennomføre, selv om det strengt tatt ikke er en budsjettsak, sier Lysbakken til NTB.

Ifølge ham er det ikke noe nytt i norsk politikk å gjøre det på den måten.

– Det er rimelig at en budsjettpartner også kan påvirke politikken på en del andre områder.

Oljestans

På spørsmål om de vil forsøke å binde regjeringspartiene til avtaler som skal gå over flere år, svarer Lysbakken at det i hovedsak vil handle om ting som skal gjennomføres i løpet av det neste budsjettåret.

I valgkampen var likevel stans i oljeletingen på norsk sokkel en viktig sak for SV.

I sitt alternative budsjett foreslår SV å flytte på over 40 milliarder kroner, både i form av inntekter og utgifter, sammenlignet med Solberg-regjeringens opprinnelige budsjettforslag.

Men Lysbakken vil ikke sette noe tall på hvor mye penger han tror de får flyttet på til slutt.

Det ikke bare penger som teller, påpeker han.

– Hvor langt vi kommer i andre ting som ikke koster penger, for eksempel i klimapolitikken, vil også avgjøre.

Krever SV-gjennomslag

Da SV la fram sitt alternative budsjett mandag, var Lysbakken samtidig klar på at han ikke vil starte budsjettforhandlingene med ultimate krav eller trusler om å felle Støre-regjeringen.

– Jeg har ikke tenkt å lage overskrifter ved å diskutere sjansen for regjeringskrise nå. Det er et rart sted begynne. Vårt veldig klare mål er å bli enig, sa han.

– Men det er viktig å være tydelig på at det er regjeringens ansvar å finne flertall i Stortinget, og det innebærer at den er nødt til å gå med på et budsjettopplegg som er tydelig preget av SVs politikk.

Budsjettforhandlingene startet formelt mandag ettermiddag da finanspolitikerne Kari Elisabeth Kaski (SV), Eigil Knutsen (Ap) og Sigbjørn Gjelsvik (Sp) møttes i Stortinget.

Finanskomiteen har gitt seg frist til 26. november med å levere sin innstilling.