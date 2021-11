Coronasertifikatet rett rundt hjørnet: – Livet blir vanskeligere for uvaksinerte

Professor i medisinsk etikk mener å innføre coronasertifikat for å få folk til å vaksinere seg, ikke er en god idé.

– Det kan bli vanskeligere for folk å velge ikke å vaksinere seg. Å innføre coronasertifikat for å få folk til å vaksinere seg, virker ikke veldig fornuftig, da det finnes bedre måter å oppnå det på. Dessuten kan det bli vanskeligere for folk som ikke kan eller bør vaksinere seg av helsemessige grunner, Bjørn M. Hoffmann, professor i medisinsk etikk ved NTNU på Gjøvik og ved Universitetet i Oslo til TV 2.

Han mener overfor kanalen at livet til uvaksinerte i Norge vil bli vanskeligere når man innfører dokumentasjonskrav for å få tilgang til goder i samfunnet.

Et coronasertifikat vil vise grønt om man har fått godkjent vaksine mot corona, har vært coronasmittet eller har testet negativt.

Coronasertifikatene vil trolig være klare til bruk i løpet av denne uka.

Stigmatiserende

Uvaksinerte kan dermed bli nektet tilgang på for eksempel konserter, restauranter eller kino, om kommunen de er i har innført ordningen. Dette med mindre de har en fersk coronatest. Dette mener Hofmann kan virke belastende.

– Dessuten kan fokuset på sertifikatene være stigmatiserende. Enkelte vil kanskje måtte avstå fra å treffe andre for å beskytte seg selv, selv om de kunne fått sertifikat ved å teste seg. Spørsmålet er om sertifikat og vaksine kan bli en ekstra belastning på toppen av frykten for å bli smittet. Selv om dette neppe er gode argumenter mot sertifikat, må vi ta hensyn til sårbare grupper når vi innfører det, sier han til TV 2.

Regjeringen: Kan hindre nedstengning

Regjeringen opplyste på en pressekonferanse fredag at de åpner for at kommunene kan ta i bruk lokale coronapass for å forhindre nedstenging.

Også da ble det nevnt at bruk av coronasertifikat kan bli et nasjonalt tiltak. Utsteder, konsertsteder, idrettsarrangementer, kinoer og teater, ble nevnt som aktuelle steder for et slikt tiltak.

– Nå som alle har fått tilbud om vaksine, er det lettere å se for seg at man kan bruke coronasertifikatet for å forhindre stor spredning av smitte, sa Støre.

Aktuelt i Tromsø og Trondheim

Tromsø kommuner hadde planer om å innføre coronasertifikatet lokalt allerede tirsdag, men disse planene er nå utsatt. De kan tidligst innføres fredag, opplyste ordfører Gunnar Wilhelmsen til TV 2 tidligere mandag.

Også i Trondheim er smittetrykket høyt og man vurderer om man skal ta i bruk sertifikatet. Der avventer man foreløpig en avklaring fra myndighetene.