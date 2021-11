Partiet De Kristnes leder oppfordrer til sivil ulydighet mot coronapass

«Iverksettes coronapass som passerseddel, må folket iverksette massiv sivil ulydighet. We Are not China!» skrev Partiet De Kristne-leder Erik Selle på Facebook fredag.

Samme dag sa regjeringen at de vil la kommunene ta i bruk coronasertifikat for å lempe på lokale coronaregler.

Erik Selle, leder for Partiet De Kristne. Foto: Partiet De Kristne

De som har grønt coronasertifikat, er vaksinerte, personer som er immune fordi de har hatt korona, eller har en negativ koronatest.

Erik Selle sier til avisa Dagen at han vil ha en debatt om coronapass.

– Vi kan ikke ta altfor god fisk. Jeg mener at coronapass er feil. Det gir en falsk trygghet fordi folk som er vaksinerte også kan bli smittet. Jeg er skeptisk til at dette innføres når vi ser hva som skjer. Vaksinerte blir syke, de blir innlagt og de smitter andre, sier Selle.

Partiet De Kristne fikk 0,4 prosents oppslutning ved høstens valg og ble med det landets tolvte største parti.