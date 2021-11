Tromsø innfører coronapass – flere byer kommer trolig etter

NTB

Mens Tromsø allerede har bestemt seg for å innføre bruk av coronapass lokalt, vurderer Bergen og Trondheim å gjøre det samme.

Regjeringen åpnet fredag for at kommuner kan ta i bruk coronapasset.

– Vi er i gang med å lage en forskrift som gir kommunene anledning til å ta i bruk coronasertifikat lokalt. Det betyr at for eksempel Tromsø, som har mye smitte nå, kan bruke sertifikatet for å holde åpent tilbud som ellers måtte ha stengt eller hatt begrensninger, sa statsminister Jonas Gahr Støre på sin første coronapressekonferanse fredag.

Det akter Tromsø kommune å gjøre så fort som mulig, opplyser ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) til VG.

– Vi vil senest innføre det tirsdag i uken som kommer, sier han til avisen.

Hvis det åpnes for dette, er ønsket å bruke det på kulturarrangementer, konserter, konferanser, i julebordsesongen og i utelivsbransjen generelt.

Ønske fra kommuner og næringsliv

Helse- og omsorgsministeren lover at det snart skal komme en forskrift som gir kommunene mulighet til å vedta lokal bruk av coronasertifikat, eller coronapass, som det også kalles.

– Det er et ønske i flere kommuner og i næringslivet om å kunne bruke coronasertifikat for å unngå nedstengning, avstandskrav og antallsbegrensninger. Vi vil raskt innføre en forskrift som gjør at kommunene kan bruke coronasertifikat for å lempe på lokale coronaregler, sier Ingvild Kjerkol (Ap).

Vurderer konsekvenser

Trondheim er en av kommunene som har etterlyst en slik ordning.

Kommunikasjonssjef Harry Tiller i Trondheim bekrefter at coronapass er noe som skal diskuteres gjennom helga. Mandag morgen samles kriseledelsen for å diskutere saken.

– Vi registrerer det som er blitt sagt på dagens pressekonferanse, og det er jo noe som har vært etterspurt hos oss, sier Tiller til NTB.

Han sier kommunen må finne ut av hvordan et slikt pass best kan brukes, og hvilke konsekvenser det kan få.

– Nytt verktøy

Helsebyråd Beate Husa (KrF) i Bergen sier hun allerede torsdag ble informert om at kommunene nå kan ta i bruk coronapass. Foreløpig venter kommunen litt og diskuterer tiltaket.

– Det er klart at dette er noe vi vil vurdere. Jeg er glad for at regjeringen legger et nytt verktøy i verktøykassen vår. Vi er inne i en spesiell fase av pandemien, og det er viktig at vi får drahjelp av regjeringen. Tiltakene vi eventuelt setter inn i Bergen, skal gjøre at vi kan leve mest mulig normalt, sier Husa til Bergensavisen.

Stavanger vil diskutere coronapass

Stavanger kommune venter med å innføre coronapass.

– Vi har det til fortløpende vurdering, og det vil være et tema på beredskapsmøter i neste uke, sier ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) til TV 2.

Hun sier videre at det er en totalvurdering av situasjonen på Nord-Jæren som avgjør hvorvidt det tas i bruk.

Også nasjonal bruk vurderes

Regjeringen varsler også at de vil se nærmere på mer utstrakt bruk av coronasertifikat nasjonalt.

– Vi vil vurdere om coronasertifikat kan være aktuelt som et tiltak for å holde smitten nede, for eksempel på utesteder, konsertsteder, idrettsarrangementer, kinoer og teater. Nå som alle har fått tilbud om vaksine, er det lettere å se for seg at man kan bruke coronasertifikatet for å forhindre stor spredning av smitte, sier statsminister Jonas Gahr Støre.