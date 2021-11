Her blir gjerningspersonen påkjørt på Bislett

Her går gjerningspersonen på Bislett til angrep

Your browser doesn't support HTML5 video.

Dramatiske videoer viser hendelsesforløpet der politiet to ganger kjørte på knivmannen, før de til slutt skjøt ham da han angrep dem med kniv.

Mannen som ble skutt av politiet på Bislett tirsdag morgen døde av skuddskadene på sykehus.

En politimann ble også skadet, men disse skadene er ikke kritiske, ifølge politiet.

Flere videoer fra hendelsen viser deler av det dramatiske hendelsesforløpet. Mannen gikk rundt i bar overkropp med en stor kniv og ifølge politiet så ble han påkjørt av politiet da han holdt på å gå til angrep på personer på gata.

– Motivet er uavklart

Mannen blir så påkjørt en gang til ved en blomsterbutikk, før han forsøker å gå til angrep på politibetjentene. Det er da politiet skyter flere skudd som treffer mannen.

Politiet opplyser at de like før klokken 9 fikk melding om en truende person med kniv i området ved Thereses gate på Bislett i Oslo. En politipatrulje var på plass på stedet innen kort tid.

Politiet sier de foreløpig ikke har noen informasjon som tilsier at knivangrepet i Thereses gate i Oslo var terrorrelatert.

– Vi etterforsker saken bredt, og motivet er uavklart. Dermed er det for tidlig å konkludere. Vi utelukker ingen motiver, men det er ikke informasjon i saken foreløpig som tyder på at dette var en terrorhendelse, sa politiinspektør Egil Jørgen Brekke i Oslo på en pressekonferanse.

Beordret bevæpning

Politidirektoratet beordret tirsdag formiddag bevæpning av politiet over hele landet etter Bislett-hendelsen.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) er også varslet og sier at hun følger situasjonen tett.

– Vi har igjen opplevd en alvorlig hendelse på offentlig sted. Dette var en skremmende opplevelse for lokalmiljøet som også fikk et tragisk utfall for gjerningspersonen. Jeg følger situasjonen tett, sier Mehl.