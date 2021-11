NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 9. november.

Søk etter savnet fisker i Sola avsluttet

Leteaksjonen etter en hummerfisker som er savnet utenfor Tananger i Sola kommune, ble avsluttet natt til tirsdag. Båten til den savnede ble funnet utenfor øya Rott mandag kveld.

Videre søk gjennomføres som søk etter antatt omkommet, melder Hovedredningssentralen Sør-Norge. Politiet opplyser på Twitter natt til tirsdag at de frivillige har avsluttet strandsøket uten funn og at pårørende er informert.

1.532 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 1.532 koronasmittede i Norge. Det er 197 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.396 koronasmittede per dag. I Oslo er det registrert 290 nye koronasmittede siste døgn. Det er ti flere enn samme dag forrige uke, og 58 flere enn søndag.

Kvart milliard har fått koronasmitte

Mer enn 250 millioner tilfeller av koronasmitte er påvist verden rundt siden pandemien startet, og over 5 millioner har dødd med koronasmitte.

Det viser en opptelling som nyhetsbyrået AFP la fram i natt, basert på tall fra helsemyndighetene i alle verdens land.

Advarer om eskalering i Etiopia

FN-utsending Rosemary DiCarlo advarer om faren for en borgerkrig som kan spre seg videre i Etiopia etter at situasjonen har tilspisset seg i Tigray-konflikten.

I en tale til FNs sikkerhetsråd sa hun at risikoen er reell etter at konflikten har nådd katastrofale proporsjoner. Hun mener stabiliteten for Afrikas Horn som helhet er i fare.

Tyskland ber om migranttiltak

Tyskland oppfordrer EU til å handle for å hjelpe med å stanse strømmen av migranter som tar seg ulovlig til Polen fra Hviterussland. Polen og Tyskland klarer ikke å håndtere dette alene, sier innenriksminister Horst Seehofer til Bild.

Uttalelsen hans i dagens utgave av avisen kommer etter at Polen i går varslet at landet har hindret en stor gruppe migranter i å ta seg inn fra Hviterussland. Hviterussland anklages for å hente migranter utenfra Europa og deretter sende dem over grensen til Polen.

Astronauter tilbake

En Dragon-romkapsel fra SpaceX landet trygt i sjøen utenfor Floridas vestkyst ved 4.30-tiden i natt med fire astronauter som kom tilbake fra Den internasjonale romstasjonen (ISS).

Ferden fra ISS, der Nasa-astronautene Shane Kimbrough og Megan McArthur, japanske Akihiko Hoshide og franske Thomas Pesquet hadde tilbrakt 200 dager, varte i åtte timer. I morgen kveld skal et nytt team på fire astronauter sendes med SpaceX til ISS.