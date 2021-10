Helseministeren beklager halloween-uttalelse

NTB

Helseminister Ingvild Kjerkol beklager at hun på coronapressekonferansen sa at snørrete barn ikke får gå halloween.

– Snørrete unger kan dessverre ikke gå halloween. Man må holde seg hjemme når man er syk, sa helseminister Ingvild Kjerkol til NRK før torsdagens coronapressekonferanse.

Uttalelsen medførte kritikk fra blant annet Anders Danielsen Lie, skuespiller og assisterende bydelsoverlege i Nordre Aker i Oslo. Nå beklager Kjerkol.

– Det er mye en fersk helseminister skal lære. Jeg har jo tre barn og vet godt at unger stort sett er snørrete hele vinteren, uten at det betyr at de er syke, sier Kjerkol til Dagbladet.

– Så derfor: Jeg beklager overfor alle snørrete og godtesyke barn og deres foreldre hvis jeg har skapt forvirring, sier Kjerkol, som bekrefter at snørrete barn kan gå halloween, mens syke barn må holde seg hjemme.