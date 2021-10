Smitterekord i Tromsø – 59 nye registrerte smittede

59 personer har testet positivt for koronaviruset i Tromsø det siste døgnet. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

59 personer har testet positivt for coronaviruset i Tromsø det siste døgnet. Aldri før har så mange blitt smittet på et døgn i kommunen.

Kommunen opplyser at 59 nye personer fikk påvist coronasmitte i Tromsø sist døgn. Ifølge iTromsø er det smitterekord i Tromsø.

Smittevernoverlege Trond Brattland sier til avisen at det er en økende smittetrend i kommunen. Det vil trolig fortsette i tiden fremover.

– Vi har nok et R-tall på over én, som vil si at hver smittet smitter mer enn én person. Med mindre noe skjer, så kan det i teorien fortsette å øke, sier Brattland.

Brattland opplyser til NRK at de ser en økning i alle aldersgrupper,

Det ble gjennomført 412 tester i kommunens regi tirsdag. 177 er isolert som følge av coronaviruset.

Tredje coronadødsfall



Tirsdag døde en eldre coronasmittet pasient ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i Tromsø. Dette er det tredje coronadødsfallet ved sykehuset. UNN opplyser at pasienten hadde flere underliggende sykdommer.

– Per nå er 16 personer innlagt med smitte ved sykehuset, ifølge NRK.

Det høye tallet bekymrer Brattland.

– Tromsø er i en særstilling. Smittebølgen kommer hit først, og vi vet ikke hvorfor, sier Brattland.

Torsdag klokken 11 holder kommunen pressekonferanse om coronasituasjonen i Tromsø. Det er to timer før regjeringens pressekonferanse om den nasjonale situasjonen.